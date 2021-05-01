قرارات قاسية تنتظر الشرطة بعد وداع دوري أبطال آسيا

المستقلة/- من المنتظر اتخاذ قرارات قاسية ستطول إدارة نادي الشرطة، بعد الخروج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وودع الشرطة منافسات البطولة الآسيوية بعدما تذيل ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط من 6 مباريات، بعدما فاز مرة واحدة وخسر في 5 مباريات.

وزير الداخلية عثمان الغانمي بصدد تشكيل هيئة مؤقتة لإدارة نادي الشرطة بعد سوء النتائج في البطولة الآسيوية، وإهدار أكثر من 80 مليار دينار على مدى 4 سنوات.

وحسب ما يراه الغانمي، فإن المبالغ التي أهدرتها الهيئة الإدارية الحالية كان نصفها كافي لبناء ملعب النادي.