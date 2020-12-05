قرارات جديدة من لجنة الصحة والسلامة .. أحدها يخص دوام المدارس والكليات

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المستقلة /… أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارات جديدة من بينها إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وإلزام المحافظين بعدم إصدار توجيهات تقلل من الإجراءات التي أقرتهااللجنة للحد من انتشار كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن اللجنة اليوم السبت  “استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (10 سنوات) من شروطفحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارةالعدل، على وفق شروط“.

واضافت ان اللجنة قررت  “التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة الخاصة بدوام المدارس والكليات، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة“.

وقررت اللجنة أيضاً،التزام المحافظين بعدم إصدار التوجيهات التي تقلل من الإجراءات الواجب اتخاذها فيمحافظاتهم، للحد من انتشار مرض كوفيد – 19، التي أوصت بها وزارة الصحة وأقرت من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية “. ( النهاية)

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