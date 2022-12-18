قرابة 661 مليون.. انخفاض كبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار

المستقلة/- بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 661 مليون دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 661 مليوناً و793 ألفاً و693 دولاراً بمعدل 132 مليوناً و358 ألفاً و738 دولاراً، منخفضاً بنسبة 42.1 بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه.

أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الأربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 138 مليوناً و 274 ألفاً و640 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الأحد إذ بلغت فيه المبيعات 122 مليوناً و403 آلاف و967 دولاراً.

معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، إضافة إلى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دولار.

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