قتيل وعشرات الجرحى في تجدد الاحتجاجات والصدامات في الناصرية

قتيل وعشرات الجرحى في تجدد الاحتجاجات والصدامات في الناصرية

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..قتل متظاهر واصيب 36 شخصا من المحتجين والاجهزة الامنية في تجدد الاحتجاجات ، اليوم الخميس ، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار .

وقال مصدر ان ” مدينة الناصرية شهدت ظهر اليوم ، موجة من التصعيد الاحتجاجي الذي تطور الى مواجهات وصدامات مع الاجهزة الامنية “.

ولفت الى ” مقتل احد المتظاهرين بطلق ناري ، واصابة مالايقل عن 36 من ضمنهم عناصر من صفوف القوات الامنية “.

الى ذلك وصل ، اليوم ، الى مدينة الناصرية وزير الداخلية عثمان الغانمي ، ورئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي على خلفية الاحداث الجارية في المحافظة ، وعقدا اجتماعا مع شيوخ العشائر وعدد من الناشطين لتهدئة الاوضاع .

وتدخل احتجاجات الناصرية يومها الرابع على التوالي نتج عنها قتيلين من المتظاهرين وعشرات الجرحى .