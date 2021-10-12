قتيبة الجبوري يطالب بإعادة العد والفرز يدويا في محافظة صلاح الدين

المستقلة/-طالب عضو تحالف عزم قتيبة ابراهيم الجبوري مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في محافظة صلاح الدين بسبب وجود تلاعب وتزوير في النتائج، داعياً الكتل السياسية الى اتخاذ موقف ثابت والضغط على المفوضية بهذا الاتجاه .

وقال الجبوري اليوم :” ان النتائج التي وصلت إلينا من المراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين تختلف كثيراً عن النتائج التي أعلنتها المفوضية، وهناك شهود عيان من مراقبي الكيانات السياسية شاهدوا بأعينهم عمليات تبديل أجهزة الـ (أس دي رام) من قبل بعض الموظفين، وبالتالي فإن النتائج كانت معدة مسبقاً قبل بدء عملية الاقتراع “.

وأوضح:” ان انتخابات صلاح الدين انتكاسة للديمقراطية في العراق، فالفاسدون وسراق المال العام قاموا بتسخير (مافيات الانتخابات) للتلاعب بالنتائج مقابل مبالغ مالية كبيرة، والمصيبة أن بعض المرشحين كانوا يتفاخرون بفوزهم قبل بدء الانتخابات، لأنهم ضمنوا الفوز من خلال استخدام السحت الحرام وشراء ذمم بعض ضعاف النفوس “.

وشدد الجبوري على ” ضرورة قيام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في كافة المحطات الانتخابية بالمحافظة وإحالة المتلاعبين بالنتائج الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ” ، داعياً أهالي صلاح الدين الى ” ضبط النفس وعدم القيام بأية ردود أفعال متسرعة ” ، مطالباً الكتل السياسية الوطنية بـ ” عدم السكوت عن هذا التلاعب لأن السكوت خيانة كبرى للشعب العراقي “.