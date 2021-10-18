قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح في ناحية العكيكة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..نشب نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين في ناحية العكيكة جنوب شرق محافظة ذي قار ، مساء اليوم الاثنين ، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصابة خمسة اخرين في حصيلة اولية .

وقال مصدر ان ” مشاجرة حدثت في لعبة لكرة القدم  ادت الى اندلاع نزاع عشائري مسلح بين عشيرتي ال شدود ، والكوام في ناحية العكيكة التابعة الى قضاء سوق الشيوخ ، وتسبب بمقتل ثلاثة اشخاص وجرح خمس اخرين “.

ولفت الى ان ” النزاع ادى كذلك الى احتراق عدد من المنازل  “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح في ناحية العكيكة

اخر الاخبار

بعد اطلالة الجونة.. شذى حسون تنشر صورا جديدة مختلفة

اخبار العراق

احتجاز مراسل مؤسسة اعلامية داخل محطة للوقود في كركوك

اخبار العراق

الكشف عن تفاصيل غارة وادي الشاي في كركوك

اخر الاخبار

سعر ومواصفات كيا كارنفال موديل 2021 في البحرين

اخر الاخبار

فيسبوك تعلن عن توفير 10 آلاف فرصة عمل

اخر الاخبار

كشف هوية الجاني في حادث وائل كفوري المروّع

اخر الاخبار

كشف هوية الجاني في حادث وائل كفوري المروّع

اخر الاخبار

200 شاب وفتاة يتعرون بالكامل قرب البحر الميت لهذا السبب

اخر الاخبار

القوات اللبنانية : أحد قناصي الطيونة تابع لـحزب الله

اخر الاخبار

وفاة وزير الخارجية الأميركي السابق كولن بأول

اخر الاخبار

الصين تنفي..

اخر الاخبار

الكاظمي يعلن عن اعتقال مدبر أخطر تفجير في بغداد

اخبار العراق

حاتم العراقي يحيي أولى حفلات مهرجان بابل الدولي بالعراق

الاخبار

فشل النظام الصحي والبيئي في العراق في معالجة إضطراب طيف التوحد

اخبار العراق

كربلاء تدعو للبدء بالعام الدراسي في المدارس الحكومية أسوة بالأهلية

اخبار العراق

اصدار دليل اثاري سياحي خاص بمحافظة ذي قار