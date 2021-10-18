قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح في ناحية العكيكة

قتلى وجرحى في نزاع عشائري مسلح في ناحية العكيكة

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..نشب نزاع عشائري مسلح بين عشيرتين في ناحية العكيكة جنوب شرق محافظة ذي قار ، مساء اليوم الاثنين ، تسبب بمقتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصابة خمسة اخرين في حصيلة اولية .

وقال مصدر ان ” مشاجرة حدثت في لعبة لكرة القدم ادت الى اندلاع نزاع عشائري مسلح بين عشيرتي ال شدود ، والكوام في ناحية العكيكة التابعة الى قضاء سوق الشيوخ ، وتسبب بمقتل ثلاثة اشخاص وجرح خمس اخرين “.

ولفت الى ان ” النزاع ادى كذلك الى احتراق عدد من المنازل “.