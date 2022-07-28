قتلى وجرحى بسيول في إيران

المستقلة /- تسببت السيول والانجرافات الأرضية في شمال غربي العاصمة الإيرانية، طهران، بمقتل 4 أشخاص، وجرح 8 آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن ناجين في المنطقة المنكوبة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في طهران، شاهين فتحي، اليوم الخميس، أن الأمطار الغزيرة التي بدأت في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، خلفت سيولا في منطقة إمام زادة داوود، في الشمال الغربي من العاصمة، وأدت إلى انجرافات أرضية وفيضانات في عدة أجزاء من محافظة طهران.

واضاف ان عناصر الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ، بما في ذلك فرق الاستجابة السريعة والإنقاذ من مدن طهران وشميرانات وباكداشت ومالارد في حالة تأهب قصوى، ويقدمون خدمات الإغاثة للمواطنين.

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