قبيل عقد الجلسة الاولى.. الحلبوسي يجتمع بالمشهداني وامين عام مجلس النواب

قبيل عقد الجلسة الاولى.. الحلبوسي يجتمع بالمشهداني وامين عام مجلس النواب

المستقلة /- أُرجئ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة نصف ساعة وذلك لاستمرار اجتماعات الكتل السياسية التشاورية لتسمية رئيس المجلس ونائبيه.

إن اجتماعا ثلاثيا يُعقد حاليا بين الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله، ورئيس السن محمود المشهداني، ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وتتضمن جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستوري لأعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائبا، والمباشرة بانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبيه.