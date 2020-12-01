قبل نهاية الـ 2020 ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات جديدة

المستقلة /- اطلت مؤخرا ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” وتحدثت عن بعض التوقعات قبل نهاية الـ 2020، كاشفة انها ستطل عبر قناة “الجديد” لإطلاق توقعات العام المقبل.

وتحدثت ليلى عن سلسلة توقعات للبنان وللدول العربية:

– المبادرة الفرنسية ستنجح في لبنان، مشيرة إلى ان الانظار والاعلام سيكونان باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم.

-تطور تكنولوجي وإقتصادي في الامارات وستكون محط أنظار عالمية.

– إعفاء لعدد محدد من السجناء في الكويت بأمر من أمير البلاد.

– إجتماع عربي موسع يجمع أمير قطر بولي العهد السعودي.

وتمنت عبد اللطيف أن تكون توقعاتها إيجابية لرأس السنة وأن تكون سنة 2021 أفضل من الـ2020.