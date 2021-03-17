قبل عرضه.. “بوب أودينكيرك” يروي تفاصيل مثيرة عن كواليس فيلم Nobody

المستقلة/- منى شعلان/ ينفرد النجم العالمي بوب أودينكيرك دور البطولة بأول بطولة سينمائية له في فيلم الأكشن والإثارة Nobody، والذى من المقرر طرحه فى دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء المقبل 17 مارس الجارى.

تدور أحداث الفيلم حول الأب هتش مانسيل الذي يخيب آمال أسرته، عندما يرفض الدفاع عنهم أمام اقتحام لصّين لمنزلهم، بهدف تجنب العنف، ما يثير حنقهم تجاهه، تداعيات هذا الحدث فجرت غضب هتش الدفين والمتراكم، ليكشف عن جوانب مظلمة وأسرار مثيرة فى شخصيته.

وعن كواليس تصوير الفيلم ، كشف أودينكيرك أنه تلقى تدريباً شاقاً على الحركات الخطرة التى قام بأدائها ضمن أحداث الفيلم على مدار 3 سنوات.

وأشار أودينكيرك أنه تعلم كيفية القيام بمشاهد الاشتباكات والقتال ليصور مشاهد الفيلم دون الحاجة إلى الاستعانة بدوبلير.

فيلم Nobody من إخراج إليا نيشولر، وتأليف ديريك كولستاد، وبطولة بوب أودينكيرك الشهير بشخصية سول جودمان في مسلسل Breaking Bad وهو الدور الذي ترشح عنه لجائزتي إيمي وجولدن جلوب كأفضل ممثل في مسلسل Better Call Saul، ويشاركه البطولة كل من كوني نيلسون، روبرت فيتزجيرالد ديغز RZA، أليكسي سيريبرياكوف، وكريستوفر لويد.

 

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