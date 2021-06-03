قبل طرحها رسميا.. كيا تنشر صوراً للجيل الجديد من سبورتاج

المستقلة/- نشرت شركة كيا الكورية الجنوبية صوراً تشويقية للجيل الجديد والخامس من طراز سبورتاج والذي من المنتظر أن تكشف عنه الشهر المقبل.

وأعلنت كيا بأنها تصمم الجيل الجديد من سبورتاج بعناية شديدة لتقديم جودة لا مثيل لها في فئتها.

وتطمح كيا لتطوير الجيل الجديد من سبورتاج من خلال لغة تصميم مختلفة سواء خارجياً أو داخلياً مع الاعتماد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات في عالم السيارات.

وستمد كيا الجيل الجديد من سبورتاج ببعض تكنولوجيا وسائل النقل المستادمة التي اعتمدت عليها كيا في طراز EV6 الكهربائي الفائق الجديد.

وترغب كيا في الدمج ما بين التصميم المتوازن في القوة وما بين الانسيابية في سبورتاج الجديدة مع شكل جديد سيتميز بشبك أمامي ضخم.فيما ستركز على إبراز الطابع العضلي للسيارة بالإضافة للمصابيح الرفيعة وغيرها.

وتطمح كيا لمنافسة ذاتها عند تقديم الجيل الجديد من سبورتاج من أجل رفع من مكانة هذا الطراز في الأسواق.

سبورتاج 2022: أجمل صورها ومواصفاتها

الجدير بالذكر أنه سيتم الكشف عن سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage بعد أشهر قليلة من الآن لتنافس عدداً من سيارات ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة بفضل مقصورتها الراقية وتقنياتها المثيرة. سنتعرف في هذه المقالة إلى مواصفات كيا سبورتاج 2022 الجديدة.

سبورتاج 2022 من الخارج:

تتمتع سبورتاج 2022 من الخارج بفتحة سقف بانورامية، وقبضان السقف السوداء، وشارة سوداء خاصة بالشركة كيا، إطار ممتص الصدمات الأمامي والخلفي باللون الأسود مع عتبات جانبية. صُنعت سبورتاج 2022 من سبائك فولاذية عالية المقاومة للشد لتحسين الصلابة كما ستأتي بشبكة أنف النمر تتصل بسلاسة مع المصابيح الأمامية ومصابيح LED نهارية كما يوجد مصابيح ضباب في الجزء السفلي من المصد مع خطوط جانبية أكثر انسيابية وتطعيمات من الكروم حول النوافذ بالإضافة إلى عجلات رياضية جديدة.

لقد بينت الصور التجسسية المسربة لكيا سبورتاج 2022 عن تغير موقع المرايا الجانبية فقد انخفضت قليلاً عن موقعها في موديل 2021 مما يسهم في زيادة مدى الرؤية المحيطية للسائق.

سبورتاج 2022 من الداخل:

تتوفر الكثير من وسائل الراحة والترفيه في سبورتاج 2022 من الداخل، منها:

ميزة Smart Power Liftgate الذي يعمل على فتح باب خلفي عن طريق استشعار مفتاحك مما يتيح لك الوصول بدون استخدام اليدين إلى صندوق خلفي.

توفر المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40 وأرضية البضائع ذات المستوى المزدوج مساحة تخزين ومقاعد مرنة.

يساعد الدرج المتاح القابل للإزالة أسفل أرضية الحمولة على تخزين البضائع المهمة.

مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية.

شحن الأجهزة لاسلكياً.

شاشة تعمل باللمس تتوافق مع أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

نظام صوتي محيطي Harman Kardon® Premium بقدرة 320 واط.

يتيح رابط UVO المتوفر الوصول عن بُعد لهاتفك الذكي إلى وظائف معينة في السيارة من خلال تطبيق Kia Accessالذي يسمح لك بقفل وفتح الباب عن بعد، والتحكم في المناخ عن بعد، وبدء التشغيل عن بعد.

سبورتاج 2022 ستاندرد:

تتمتع سبورتاج 2022 ستاندرد بعدد من الميزات والتقنيات قياسياً، مثل:

تأتي قياسياً مع نظام المعلومات والترفيه UVO مع شاشة تعمل باللمس قياسها 8 إنش سهلة الاستخدام وتأتي برسومات واضحة، وتتوافق مع اندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وميزة التعرف على الأوامر الصوتية، و6 سماعات وبلوتوث ومنفذ يو-اس-بي، وميزة تشغيل عن بعد بدون مفتاح.

تأتي مع ميزات الأمان القياسية المتقدمة مثل؛ كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي للحالات الطارئة، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وجهاز مراقبة نعاس السائق.

سبورتاج 2022 فل كامل:

تأتي قياسياً مع نظام المعلومات والترفيه UVO مع شاشة تعمل باللمس قياسها 8 إنش سهلة الاستخدام وتأتي برسومات واضحة، وتتوافق مع اندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وميزة التعرف على الأوامر الصوتية، و6 سماعات وبلوتوث ومنفذ يو-اس-بي، وميزة تشغيل عن بعد بدون مفتاح.

تأتي اختيارياً مع راديو القمر الصناعي، ونظام الملاحة، و8 سماعات بنظام صوتي فاخر Harman Kardon، وشحن الأجهزة لاسلكياً بالإضافة إلى تحكم آلي بالمناخ بمنطقتين.

تأتي مع ميزات الأمان القياسية المتقدمة مثل؛ كاميرا الرؤية الخلفية، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام الكبح التلقائي للحالات الطارئة، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وجهاز مراقبة نعاس السائق.

تأتي مع ميزات الأمان المتقدمة المتوفرة مثل؛ مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومساعدة وقوف السيارات، ونظام تكيفي لتثبيت السرعة.

مواصفات الأمان والسلامة في سبورتاج 2022:

نظام تحذير النقطة العمياء من الاصطدام (BCW)

نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) مع اكتشاف المشاة ساعد في إيقاف السيارة في حالة حدوث تصادم وشيك.

مساعد الضوء العالي (HBA) عندما يكتشف السيارات القادمة، ثم يعود إلى وضع الضوء العالي بمجرد مرور السيارة.

نظام تثبيت السرعة الذكي مع نظام التوقف والانطلاق (SCC مع S&G)

نظام التحذير من الاصطدام الخلفي عند المرور (RCCW) يقوم بإصدار إشارات مرئية أو سمعية للمساعدة في تحذيرك من الأشياء عند رجوع السيارة للخلف.

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر.

التحكم في فرامل المنحدرات (DBC) عند تفعيله في ظروف الطرق الوعرة.

نظام التحذير من مغادرة المسار ومساعدة الحفاظ على المسار.

كاميرا الرؤية الخلفية.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع.

مثبت السرعة التكيفي مع إمكانية التوقف والانطلاق.

محرك وأداء سبورتاج 2022:

يتوفر محرك توربيني سعته 2 لتر بقوة 240 حصاناً مع نظام الدفع الرباعي Dynamax أو أنها ستأتي مع بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر يصل إلى 181 حصاناً وعزم دوران 175 رطلاً. ستضيف شركة كيا تعليقًا رياضيًا وعجلات وإطارات مقاس 19 بوصة إلى كل سيارة سبورتاج 2022، كما تضيف الترس التفاضلي المركزي للقفل يقوم على تقسيم توزيع الطاقة بالتساوي بين المحورين الأمامي والخلفي لزيادة قوة الجر عند السرعات المنخفضة. [2]

سعر سبورتاج 2022:

لم يتم التصريح عن سعر سبورتاج 2022 بعد في الأسواق الأوروبية التي من الممكن أن تبدأ من 25,265 دولار أمريكي ،ومن المحتمل أن يكون سبورتاج 2022 هو آخر الموديل للجيل الحالي والذي من المقرر إعادة تصميمه لعام 2023.

ستأتي سبورتاج 2022 بمظهر خارجي جديد، ودفع رباعي متاح، وعدد من ميزات مساعدة السائق القياسية والاختيارية التي من شأنها أن ترفع قيمة السيارة في الأسواق العالمية.