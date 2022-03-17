قبل شهر رمضان.. تعرف على الأطعمة التى يجب أن تحفظ في الفريزر

المستقلة /- الأفوكادو

للأشخاص الذين يفضلن تناول الأفوكادو على وجبه الإفطار أو السحور، يجب يتم تجميد الأفوكادو لأنها سريعة التلف.

المأكولات البحرية

من المعروف بأن المأكولات البحرية بأنها من الأطعمة سريعة التلف فلابد تجميدها وإخراجها قبل الطهي بنصف ساعة تقريبا.

الزبدة

يفضل تجميد الزبدة الصفراء لكي لا تفسد بسبب الرطوبة.

البازلاء

يفضل وضع البازلاء في الفريزر إذا كنت تستخدميها بكميات كبيرة.

شوربة اللحم أو الفراخ

يفضل وضع شوربة اللحم أو الفراخ في الفريزر لحين الاستخدام وذلك لفوائدها العديدة.

 

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