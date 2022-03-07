قبل رمضان.. 6 مشروبات تساعدك على تحمل الصيام

المستقلة /- يتميز شهر رمضان بروتينه اليومي وتنظيمه المختلف وكأنها بداية جديدة مع مائدة الإفطار التي تجمع العائلة لموعد السحور الأكثر صحية في رمضان كونها تساعد الصائم على إمداده بالطاقة اللازمة والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمه لاتمام مهامه اليومية في نهار رمضان ولذلك تعد وجبة السحور ومكوناتها هي صاحبة العامل الأكبر في نشاط الفرد خلال نهار رمضان وكذلك قدرته على تحمل العطش.

ولهذا يجب ألا يستغنى الصائم في وجبة السحور عن بعض المشروبات التي تمد الجسم بالماء اللازم خلال فترة الصيام وبحسب موقع “webteb” فإن أبرز هذه المشروبات التي تساعد على الوقاية من العطش خلال نهار رمضان.

– الماءأهم السوائل والمشروبات التي يجب أن يعتمد عليها الصائم منذ لحظة الافطار وحتى وجبة السحور حيث يتم توزيع شرب 2 لتر من المياه خلال تلك الفترة سواء. من خلال شربها بشكلها الطبيعي أو عن طريق الحصول عليها من تناول بعض الأطعمة مثل البطيخ والخيار أو من خلال تناول الشوربة وشرب الحليب وذلك لمنع تعرض الجسم إلى الجفاف خلال نهار رمضان خاصة في فصل الصيف.

– المشروبات العشبية الدافئة يعد شرب الشاي في حد ذاته ليس من المشروبات المفضلة لوجبة السحور وذلك كونه أحد أسباب تخلص الجسم من الماء المحتفظ به ولكن يعد الشاي الاخضر وشاي البابونج وشاي اليانسون وشاي النعناع وكذلك شاي الزنجبيل من المشروبات المفضلة وقت السحور خاصة شاي الزنجبيل فهو يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

كما يساهم في تحسين الهضم وايضا المحافظة على رطوبة الجسم ويفضل في إعداد شاي الجنزبيل الاعتماد على الجنزبيل الطازج حتى لا يكون ثقيل على المعدة.

– قمر الدين أحد أشهر المشروبات الرمضانية الخالصة فلا يتم الاستغناء عنه وقت وجبة الإفطار أو حتى على السحور فهو يساعد على مقاومة العطش بشكل كبير خلال نهار رمضان نظرا على احتوائه على كميات كبيرة من الماء بجانب عنصر تكوينه الأساسي المشمش المجفف.

– الحليب يعتبر الحليب من أكثر المشروبات المساعدة على تحمل العطش وإمداد الجسم بما يحتاج إليه من مياه سواء الاعتماد عليه بشكله التقليدي دون أي اضافات او تحويله إلى مشروب رمضاني مميز بإضافة التمر لتكون كوجبة سحور متكاملة وليس كمشروب فقط في حالة إضافة الشوفان للحصول على الألياف الغذائية الصحية للجسم.أو من خلال إعداد سموزي الحليب الغني بالطاقة والعناصر الغذائية الصحية حيث يتم إضافة الشوفان والموز والكاكاو وبذور الشيا مع الحليب ويتم خلطهم للحصول على وجبة صحية متكاملة.

– الخروب لا تنتهي قائمة المشروبات الرمضانية سوى بإضافة الخروب أحد أشهر هذه المشروبات والتي تعد عنصر هام في محافظة الجسم ليس فقط على المياه أو مقاومة العطش ولكنه أيضا عنصر صحي بارز يساهم في إمداد الجسم بالطاقة وتنظيف المعدة من السموم كما أنه من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة.

– العرق السوس يضاف هذا المشروب إلى قائمة المشروبات الرمضانية المفضلة والذي يساعد بشكل كبير على ترطيب الجسم خلال نهار رمضان لذلك يفضل الاعتماد عليه خلال وجبة السحور.