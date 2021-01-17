قبل رحيله.. ترامب يطلب 2 مليار دولار

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أحد مستشاريه أنه يريد جمع 2 مليار دولار من أجل تشييد مكتبة رئاسية ومتحف شخصي في منتجعه بولاية فلوريدا.

وأضافت الصحيفة أن ترامب أخبر أحد المسئولين السابقين بحملته الرئاسية، وهو دان سكافينو، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، أن يبدأ بشكل فوري في جمع هذا المبلغ، من عدة متبرعين من أنصار ترامب.

وأشارت إلى أن ترامب سيستهدف صغار المتبرعين الذين ساهموا في تمويل حملته للترشح لولاية ثانية أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويعود تقليد امتلاك مكتبة رئاسية ومتحف شخصي للرؤساء إلى الرئيس فرانكلين روزفلت ، الذي أهدى أوراقه للحكومة الفيدرالية في عام 1939، إلى جانب ممتلكاته في نيو هايد بارك عند وفاته.

ومنذ ذلك الحين شيد كل رئيس مكتبة من خلال حملة تبرعات الخاصة، والتي عادة ما تكون في الأماكن التي يكون لديهم فيها نفوذ قوي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

العراق تعلن عن قرب افتتاح 5 مصانع جديدة

اخبار العراق

مليون دينار مشتريات للمستثمرين الأجانب في بورصة العراق

اخر الاخبار

طلعت مصطفى يقيم مدينة عمرانية متكاملة في مصر بتكلفة 31.8 مليار دولار

اخر الاخبار

تونس.. اعتقال 242 شخصا بعد أحداث شغب ومواجهات مع الأمن

اخر الاخبار

الجيش السوداني يعلن حالة التأهب القصوى على الحدود مع إثيوبيا

اخر الاخبار

شاهد.. محمد رجب يشعل السوشيال ميديا بسبب “ضربة معلم”

اخبار مصر

أبو الغيط يرحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

اخبار مصر

أبو الغيط يرحب بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية

اخر الاخبار

وصول دفعة ثانية من لقاح فايزر للأردن

اخر الاخبار

الوقف السني: ابو مهدي المهندس كان عراقياً محمدياً

اخبار العراق

الصحة تحذر من المعلومات المغلوطة: العراق سيطر على كورونا

اخر الاخبار

إيران ترد على الاوربيين: سنستمر بتعدين اليورانيوم

اخر الاخبار

المصالحة والانتخابات.. رئيسا مخابرات مصر والأردن يلتقيان عباس في رام الله

اخر الاخبار

غرق سفينة روسية قبالة السواحل التركية

اخر الاخبار

ملحم زين للشعب: ما تنسوا بكرا تقبضوا المية دولار لحتى تنتخبوهم

اخبار العراق

غرفة تجارة بغداد: القرارات غير المدروسة ستسبب بانهيار الوضع الاقتصادي

اخر الاخبار

البرلمان المصرى يوافق على تعديلات قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ويحيله لمجلس الدولة