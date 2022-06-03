قانون صهيوني يحظر رفع العلم الفلسطيني

المستقلة /- وافق الكنيست الإسرائيلي، على مصادقة مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تدعمها الدولة وتمولها، بما في ذلك الجامعات، حسب قناة كان الرسمية.

وصوّت لصالح مشروع القانون 63 عضوًا بالكنيست من أصل 120، مقابل معارضة 16 فقط.

وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات، قبل أن يصير قانونًا نافذًا.

وكانت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد تقدمت بمشروع القانون، بعد أن أثار رفع علم فلسطيني في جامعتين إسرائيليتين ضجة داخل أوساط اليمين الإسرائيلي.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على القانون، رغم تعهد المعارضة برفض التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف.

وقد تفاعل النواب العرب في الكنيست مع هذا القانون الذي عدّوه قانونًا عنصريًا ومثيرًا للسخرية، ويتنكر لدور القائمة العربية في استمرار حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن عضوي الكنيست أحمد الطيبي وأيمن عودة من القائمة المشتركة المكونة من تحالف يضم 3 أحزاب عربية، خاطبا خلال الجلسة رئيس الوزراء بينيت قائلين “أنت رئيس للوزراء بفضل عربي، ألا تخجل؟” في إشارة إلى دور منصور عباس رئيس القائمة الموحدة الداعمة لائتلاف بينيت.

ونشر النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي صورة لعلم فلسطين محلّقًا في السماء، وكتب “قاهرًا عداك”.

وتساءل عضو الكنيست سامي أبو شحادة في مقطع فيديو، ساخرًا من القانون “هل ستمنع الحكومة الإسرائيلية مستقبلًا بيع البطيخ كونه يحمل ألوان العلم الفلسطيني؟”، واصفًا الحالة التي وصل إليها الاحتلال بـ”الهستيريا”.

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وأضاف بسخرية “الصهيونية لا تتحمل ذلك”.

وأردف “ما نرفعه هو علم فلسطين، ولأن كل شعب يفتخر بهويته وعلمه، جميع الفلسطينيين سيستمرون في رفع العلم الفلسطيني في كل مكان”.

وتابع بالقول “الحجج المطروحة بأن العلم يمثل منظمات معينة هي غير صحيحة، فالعلم موجود قبل كل هذه المنظمات، والشعب الفلسطيني اختار هذا العلم ممثلًا له”.