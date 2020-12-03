البرلمان يعتزم قراءة قانون تمويل الانتخابات وتمرير 4 قوانين بجلسة السبت

المستقلة / – نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الـ24 المقرر عقدها يوم السبت المقبل.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه.

كما تتضمن الجلسة التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ۲۰۰۰ المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام ۱۹۸٨، اضافة الى التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام ۱۹۹۲.

ويتضمن جدول الاعمال أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (۱۳۸) لسنة ۱۹۷۱ .(لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

وتتضمن الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ۱۹۷۳، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.