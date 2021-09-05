قاضي امريكي ينظر بدعوى قضائية جماعية تستهدف متجر تطبيقات أبل

المستقلة/- ينظر قاضٍ في كاليفورنيا فى دعوى قضائية جماعية تستهدف متجر تطبيقات أبل، والتى رفعت من قبل صانع تطبيقات “edutainment”، مما قد يمهد الطريق لمواجهة أخرى في سوق التطبيقات، حيث قامت شركة Primary Productions ، وهي شركة تابعة لنيوجيرسي ولها مكاتب مقرها في ولاية ماين، برفع دعاوى في محكمة المقاطعة الأمريكية لمنطقة مين في مايو ، مدعية أن شركة أبل تلحق الضرر بالمطورين من خلال تطبيق ممارسات احتكارية على إدارتها لمتجر التطبيقات.

وقد سعت الشركة إلى إبلاغ المستخدمين عن محافظ blockchain من خلال تطبيق تم رفض دخوله إلى App Store عند المراجعة ، وفقًا لتقارير أبلInsider، ووصفت الشركة العملاقة للتكنولوجيا بـ “المحتكر الخفي” ، الشكوى والنسخة المعدلة التي تم تقديمها في أغسطس ، تتعارض مع رسوم مطور أبل والعمولات وتجميع تطبيقات الطرف الأول والاستحواذ على تطبيقات الطرف الثالث و “القائمة السوداء” ، ما يسمى “sherlocking” وقمع البحث ورفض التطبيقات ومشكلات أخرى.

وتسعى الدعوى الجماعية المقترحة للحصول على 200 مليار دولار كحد أدنى ، مع 900 مليون دولار لقيادة المدعي العام للإنتاج الأولي. وقال التقرير إن شركة آبل تحركت لنقل القضية إلى كاليفورنيا في أغسطس، وتم الاستشهاد بمعظم المطالبات الواردة في الشكوى في حالات منفصلة واستفسارات حكومية – محلية ودولية – بما في ذلك دعوى قضائية جماعية مقترحة قدمها المطورون في عام 2019 لمعارضة الرسوم والعمولات جزئيًا.

وتوصلت أبل والمطورون الأسبوع الماضي إلى اتفاق ، إذا قبلته المحكمة ، فسيتم تسوية القضية من خلال إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار للمطورين الصغار وتغييرات سياسة متجر التطبيقات التي تشمل مخصصات لصانعي التطبيقات للاتصال بالعملاء بشأن طرق الدفع البديلة.