قاسم إسطنبولي يُطلق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي

المستقلة/- أعلنت «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي» عن إقامة الدورة الأولى من «مهرجان طرابلس المسرحي الدولي» في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 30 أب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع إفتتاح «سينما أمبير» بعد 28 عاماً من الغياب ، لتتحول الى «المسرح الوطني اللبناني» كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تُنظَّم فيها ورشات تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة.

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: «أن الهدف من المهرجان هو تأسيس حركة مسرحية ومهرجان دولي في طرابلس وإقامة صلةً بين الجنوب والشمال، لكونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في صور، منذ أربعة أعوام، وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان، وأنّه وبفضل جهود الشباب المتطوّعين، نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في طرابلس التي تُعتبر أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان حوالي 35 صالة، وتأسّس فيها أول معهد فنون للتمثيل، ومنها انطلق العديد من الفرق الفنية ».

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان.

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