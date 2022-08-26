قاسم إسطنبولي يعيد إفتتاح أقدم سينما في تاريخ لبنان

المستقلة/- أعلنت جمعية تيرو للفنون ومسرح إسطنبولي عن إقامة الدورة الأولى من مهرجان طرابلس المسرحي الدولي في الفترة الممتدة من 27 ولغاية 30 أب/أغسطس، بالتزامن مع إفتتاح سينما أمبير بعد 28 عاماً من الغياب، لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني كمنصة ثقافية حرة مستقلة للناس، تُنظَّم فيها ورشات تدريبيّة ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة، ويشارك في المهرجان بالتعاون مع مؤسسة دون الهولندية عروضاً مسرحية من الجزائر وتونس والمكسيك والعراق وسلطنة عمان وايطاليا واسبانيا ولبنان .

وتعرض في 27، الزمكان من الجزائر، وفي 28 ،حكايات درويش من تونس وقصصكم على المسرح لفرقة لبن من لبنان واحتراق كالعنقاء من كورديستان العراق، وفي 29، فوبيا من العراق ومسرح إعادة تمثيل لفرقة صدى من لبنان وعرض فن التهريج الى باولو أفاتانيو من ايطاليا وكيف تصنع بيضة مسلوقة؟ من سلطنة عمان، وفي 30، حكايات من التل لفرقة تيرو للفنون من لبنان وأنتيجون من المكسيك واسبانيا وصرخة ولاء لفرقة الفنون الشعبية من لبنان.

كما سيجري توزيع الجوائز ضمن فئات جوائز أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل. وكذلك ستوزع جائزة لجنة التحكيم المؤلفة من المخرجة الاسبانية أنا سندريرو ألفريز والممثل عمر ميقاتي والمخرج صلاح عطوي من لبنان .

وأكد الممثّل والمخرج قاسم إسطنبولي، مؤسّس المسرح الوطني اللبناني: أن الهدف من المهرجان هو تأسيس حركة مسرحية في مدينة طرابلس وإقامة صلةً بين الجنوب والشمال، لكونه تكملةً لحلمنا الذي كان قد بدأ مع تأسيس المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور، منذ أربعة أعوام، وهو أوّل مسرح وسينما مجّاني في لبنان، وأنّه وبفضل جهود الشباب المتطوّعين، نحقّق ما بعد المركزيّة الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين المناطق، ونحن سعداء أننا نعيش الحلم في طرابلس التي تُعتبر أكثر مدينة تحوي صالات سينما في تاريخ لبنان.

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان .

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

برشلونة يتجاوز عقبة تسجيل المدافعه الفرنسي كوندي

اخر الاخبار

الحرائق تلتهم رئة العالم ..

اخر الاخبار

غوارديولا يؤكد بقاء برناردو سيلفا في مانشستر سيتي

اخر الاخبار

تغول المشروع الامريكي الاسرائيلي.. فمتى نغضب!

اخبار العراق

الخالصي يطرح مشروعه السياسي لإخراج العراق من أزمته الحالية

اخبار السعودية

انطلاق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الرابع

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برشلونة يتجاوز عقبة تسجيل المدافعه الفرنسي كوندي

اخر الاخبار

غوارديولا يؤكد بقاء برناردو سيلفا في مانشستر سيتي

اخر الاخبار

قاسم إسطنبولي يعيد إفتتاح أقدم سينما في تاريخ لبنان

اخبار العراق

الخالصي يطرح مشروعه السياسي لإخراج العراق من أزمته الحالية

اخبار السعودية

انطلاق فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الرابع

اخر الاخبار

هايدي موسى تقدم ” بغنيله” بفيلم سينمائي قصير

اخر الاخبار

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف “معادية” ودوي انفجارات في محيط مصياف

اخر الاخبار

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف “معادية” ودوي انفجارات في محيط مصياف

اخر الاخبار

الجفاف يكشف عن آثار وتماثيل تاريخية مطمورة تحت انهار الصين

اخر الاخبار

من اجل ترميم العلاقات .. طائرة ماكرون تحط في الجزائر

اخر الاخبار

بنزيمة وأنشيلوتي  الأفضل في أوروبا

اخر الاخبار

أبطال أوروبا.. برشلونة في مواجهة بايرن ميونخ وانتر ميلان

اخر الاخبار

الكاتبة المصرية وفاء شهاب الدين: تظل المرأة تنشد الحب حتى لو كفر به الرجال

اخر الاخبار

وفاة رضيع بمركز لطالبي اللجوء في هولندا ..والسلطات تحقق

اخر الاخبار

رقابة بيانات فرنسية تحقق في اتهامات لـتويتر بانتهاكات أمنية

اخبار العراق

ندوة في كربلاء لمناقشة (بناء ارضية الحماية الاجتماعية في العراق )

اخبار العراق

مؤتمر عشائري يناقش مكافحة آفة المخدرات في كربلاء