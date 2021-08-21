قادة الحزب الجمهوري يطلقون حملة لتنحية بايدن بسبب احداث افغانستان

المستقلة/- دعا السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التنحي عن منصبه في حال ترك أي مواطن أميركي أو متعاون أفغاني في أفغانستان، التي سيطرت عليها حركة طالبان، الأسبوع الماضي.

وهذه ثاني دعوة يطلقها قادة في الحزب الجمهوري لعزل بايدن أو تنحيه، إذ طالب الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، خليفته الديمقراطي بايدن إلى الاستقالة بعيد استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية كابل.

وقال غراهام في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”: “الولايات المتحدة ملزمة بواجب إخراج كل مواطن أميركي بجانب كل أفغاني قاتل بجانب القوات الأميركية، وإن لم يحدث ذلك فإن الرئيس جو بايدن ارتكب جريمة كبرى بحسب الدستور الأميركي ويجب عزله”.

انتقادات حادة

ويواجه بايدن انتقادات حادة في الداخل الأميركي على خلفية الفوضى التي رافقت عملية الانسحاب الأميركي من الأراضي الأفغانية، وتجلت في المشاهد المأساوية لعمليات الإجلاء في مطار كابل، حيث حاول مئات الأفغان اللحاق بطائرة أميركية عملاقة في مدرج المطار.

وأظهر استطلاع للرأي تراجع التأييد للرئيس الأميركي 7 نقاط، لينحدر إلى أدنى مستوى له حتى الآن مع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة.

علميات الإجلاء صعبة

وإزاء تلك الانتقادات، اضطر بايدن إلى الخروج في خطابين موجهين للشعب الأميركي، خلال أيام معدودة، لشرح موقفه من الانسحاب والإجلاء من مطار كابل، كما ظهر في مقابلة تلفزيونية للغاية نفسها.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة “أعطت حكومة أفغانستان كل ما تحتاجه”، مشيرا إلى أن”القوات الأميركية لا يجب أن تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن عمليات الإجلاء تواجه صعوبات، مؤكدا أن الجسر الجوي الذي أقيم مع مطار كابل هو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة وأصعبها، متعهدا بإعادة كل أميركي يرغب في العودة إلى بلاده.

وتقول تقارير إنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من جنسيات أجنبية وأفغانية، فيما لا يزال الآلاف يحاولون الوصول إلى مطار كابل الذي تسيطر عليه القوات الأجنبية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وزارة العمل : سياسة حديثة للعمل والضمان الاجتماعي لتشغيل العاطلين

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط لتسجل اكبر خسارة اسبوعية في 9 اشهر

اخبار العراق

بعد نجاحها في النجف.. التجارة تبدأ تعميم البطاقة التموينية الالكترونية

اخبار السعودية

السعودية ترفض اعتماد لقاح سينوفارم الصيني

اخبار العراق

الخدمات النيابية ستستضيف وزير النقل لمناقشة خطط عمل الوزارة

اخبار العراق

المنتخب العراقي سيخوض اولى مبارياته الودية في معسكره المقام في تركيا

اخبار العراق

الرافدين يطلق قروض بقيمة 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش

اخبار العراق

الرافدين يطلق قروض بقيمة 25 مليون دينار لأصحاب المحال والورش

اخبار العراق

التعليم العالي تخول مجالس الكليات معالجة نتائج الطلبة في الدراسات العليا

اخبار العراق

اليوم .. بدء الامتحانات النهائية لطلبة السادس الاعدادي

اخر الاخبار

الاستعارة والاستعادة في البناء الاجتماعي

اخر الاخبار

طالبان في أفغانستان والارهاب في الهند

اخر الاخبار

رسميا.. نهائي دوري أبطال آسيا 2021 في السعودية

اخر الاخبار

رغم وعودها السابقة..طالبان تبدء بملاحقة الصحفيين

اخر الاخبار

حليف غير موثوق به: هل سيكررأكراد  سوريا مصير الشعب الأفغاني؟

اخر الاخبار

اخصائية تجميل: الشباب الدائم ليس مستحيلاً

اخر الاخبار

سوريا تطالب بإجراءات حازمة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية