قائممقام سنجار يدعو الى اخراج حزب العمال من القضاء وإعادة “ادارته الشرعية”

المستقلة.. جدد قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي آغا، مطالبته بتفعيل الاتفاق الذي ابرم بين حكومتي المركز والاقليم بشأن سنجار، والتي تتضمن اخراج حزب العمال الكردستاني منه وعودة “ادارته الشرعية”.

وقال علي آغا في بيان ، بمناسبة رأس السنة الميلادية، ان “سنجار تستحق انتشالها من واقعها المؤلم، وتعويضها عن تضحياتها، وهذا التعويض لن يحصل الا من خلال العودة الى الديار، لان اهلها ملوا من الشتات والنزوح، وانعاش النقاش السلمي بين المكونات بعد تشخيص الدواعش ومعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم”.

وشدد على ضرورة ابعاد المنطقة من الصراعات، واخراج حزب العمال الكردستاني من القضاء، وتحويله الى محافظة وعودة النازحين الى مدنهم، فضلا عن عودة الناجيات ورفع المقابر الجماعية، وتعويض اهلها ماديا ومعنويا، واعادة البنى التحتية”.

ورأى، ان “هذه المطالب لن تتحقق بدون جهود مشتركة من قبل الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان التي تشكر عن الجهود التي بذلتها، مشيرا الى ضرورة تكاتف جهود القوى السياسية وزعاماتها، والمرجعيات الدينية والمنظمات الاممية والانسانية لعودة الحياة الى القضاء.