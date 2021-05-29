قائممقام المجرالكبير يحمل  الشرطة مسؤولية تردي الأمن في القضاء

قائمقام قضاء المجر الكبير

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..حمل قائم مقام  قضاء المجر في ميسان احمد عباس رميح، اليوم السبت، قيادة الشرطة وقيادة العمليات مسؤولية التردي الامني في القضاء.

واوضح رميح  ان عدم السرعة بالاستجابة للمناشدات أدى إلى تطور النزاع العشائري في القضاء.

يذكر أن نزاعا عشائريا  اندلع  في قضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان ليلة امس، واستمر لأكثر من ساعة ، وذكرت مصادر مطلعة إن السبب  مبلغ مالي قدره ألف دينار عراقي.

وفي معلومات مؤكدة أن النزاع ادى الى وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين، وحرق ثلاثة منازل ومولدة أهلية”.

من جانبها أعلنت قيادة الشرطة عن استتباب الأمن في القضاء وأنها اعتقلت  عدد من المتهمين بهذة الحادثة، فيما لم تعلن  قيادة الشرطة ولا دائرة الصحة إعداد الضحايا في بيان رسمي.

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