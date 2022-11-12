قائمقام الغراف يحتجز مراسلين اثنين داخل مركز الشرطة لمنعهم من تصوير مستشفى القضاء

مدينة الغراف

المستقلة/- احتجز قائمقام قضاء الغراف في ذي قار حسن الخفاجي، مراسلي قناتي “التغيير” سلامة السرهيد و”الفلوجة” سعد الركابي، لاكثر من نصف ساعة في مركز الشرطة.

وونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن السرهيد قوله انه كان مع زميله سعد الركابي، صباح اليوم، لتصوير المناطق التي تعرضت للغرق، جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد منذ ليل امس، واثناء التغطية، صادفهم القائمقام، وقام بسحب هوياتهم التعريفية، بعد ان طلب منهم التوجه الى مركز شرطة المدينة، لاستعادة هوياتهم.

وبين انهم توجهوا صوب المركز، وجرى احتجازهم هناك، والتحقيق معهم من قبل الخفاجي، بشأن احتمالية صناعة مواد صحفية عن سوء الخدمات، وغرق المناطق في القضاء بفعل امطار متوسطة.

واضاف المراسل ان مركز الشرطة تلقى نداء من قيادة عمليات ذي قار، واخلى سبيلهما على الفور.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق احتجاز المراسلين، ومحاولة منعهم من التغطية من قبل قائمقام الغراف، عادة ذلك انتهاكا وتطاولا واضحا لتكميم الافواه وتقويض حرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

واشارت الى ان عملية منع المراسلين الصحفيين الميدانيين اصبحت “اسلوبا منتهجا” من قبل جميع المسؤولين في الدولة العراقية، بدءا من قائمقام ووصلا الى الوزراء والقيادات الامنية وصولا الى القائد العام للقوات المسلحة.

وطالبت الجمعية المسؤوليين كافة باحترام القانون، ومبادئ الدستور، والكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم بهدف منعهم من نقل الصور عن سوء الخدمات في المدن.

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