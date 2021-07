قائمة جوائز مهرجان كان السينمائي 2021

المستقلة/- منى شعلان/أسدل مساء اليوم السبت، الستار على الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي أقيمت في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

حصل فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري، على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية، بمهرجان كان السينمائي في دورة عام 2021، بينما فاز فيلم “Titane” بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم.

كما فاز بأفضل فيلم Titane – جوليا دوكورناو، الجائزة الكبرى A Hero – أصغر فرهادي، Compartment No. 6 – جوهو كوسمانين.

حصد المخرج أشيباتونج ويراسيتاكول جائزة لجنة التحكيم من مهرجان كان مناصفة مع فيلم Ahed’s Knee للمخرج ناداف ليبيد.

وفاز فيلم Drive my Car للمخرج الياباني ريوسوك هاماجوكى بجايزة الفيبرسي (الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين) لافضل فيلم في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي وحصل كاليب لاندري جونز على أفضل ممثل عن فيلم “Nitram”.

بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ رينات رينسف عن فيلم “The Worst Person in the World”، وذهبت جائزة أفضل مخرج لـ ليو كاراكس عن فيلم “Annette”، فاز فيلم All the Crows in the World للمخرجة يي تانج، بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ74 والكاميرا الذهبية لـ Murina – أنتونيتا ألامات



وأقيمت الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.