قائمة بأسماء فنانات تزوجن أثرياء عرب بمهور خيالية

المستقلة /- أثارت زيجات بعض النجمات العرب الجدل بين الجمهور حين ارتبطن بأثرياء عرب وتم الكشف عن مهور خيالية حصلن عليها لقاء هذه الزيجات، لم تكن جيهان نصر الوحيدة بينهن.

فكثيرات هن النجمات اللواتي ضحين بالنجومية مقابل ملايين الدولارات حصلن عليها كمهور لهن، وسنتعرف على أبرز 5 فنانات تزوجن أثرياء عرب بمهور خيالية.

الفنانة المعتزلة جيهان نصر جيهان نصر حصلت على مهر باهظ الثمن

في عام 1998 اعتزلت الفنانة المصرية جيهان نصر الفن بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي والذي قدم لها مهر 18 مليون دولار وقصر في لندن. وقيل حينها ان جيهان نصر اعتزلت الفن لتتفرغ لحياتها الزوجية. وتعيش حياة مليئة بالهدوء حاليا مع زوجها وأولادها الأربعة، ثلاث بنات وولد وابتعدت تمامًا عن الاضواء وارتدت الحجاب.

الفنانة هيفاء وهبي حصلت هيفاء وهبي على ملايين الدولارات كمهر لها

أما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فقيل إن ثروتها تقدر بعشرات ملايين الدولار، حصلت على 4 ملايين دولار كمهر خطوبة حين ارتبطت بالثري السعودي الراحل طارق الجفالي، مع مجموعة من المجوهرات الماسية، كما حصلت على 20 مليون دولار تقريباً كمهر لها حين تزوّجت برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مع مؤخر بعشرات ملايين الدولار ومنزل فاخر في منطقة الكوربة في مصر الجديدة وشبكة ماس ثمينة.

الفنانة أمل حجازي أمل حجازي حصلت على مهر غالي جدا

وتنضم الفنانة اللبنانية أمل حجازي هي أيضاً إلى قائمة الفنانات اللواتي حصلن على مهر باهظ الثمن أثناء زواجها اذ حصلت عندما ارتبطت بزوجها محمد البسام على شقة في لندن ومحل مجوهرات كان يملكه في بيروت، إلى جانب مبالغ مالية لم يكشف عن رقمها الدقيق، ولكنّه قيل أنّها بملايين الدولارات.

الفاشينيستا بدور البراهيم أثارت بدور البراهيم الجدل بعد الكشف عن مهرها

ومنذ شهر تقريبا، أعلنت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم زواجها من رجل سعودي الجنسية وحصلت على مهر مرتفع كثيراً بلغت قيمته مليون ريـال. وقامت العروس بنشر مقطع فيديو لها وهي تتدحث عن مهرها باهظ الثمن، بجانب صورة لعقد القران عبر وسائل السوشيال ميديا ووظهر في العقد المنشور، رقم مليون ريـال في خانة المهر بالعقد، بينما أخفت اسم الزوج. وفي وقت لاحق أكد زوجها أنه لن يسمح لوجه زوجته ان يظهر على وسائل الاعلام.

النجمة ليلى علوي ليلى علوي ومنصور جمال

كذلك حصلت الفنانة المصرية ليلى علوي على مهر كبير أثناء زواجها من منصور الجمال وهو عبارة عن يخت بقيمة 1.5 مليون دولار مع شبكة ألماس ثمينة.