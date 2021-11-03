قائمة المنتخب العراقي لمباراتي سوريا وكوريا الجنوبية

المستقلة / –أعلنَ مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم قائمة المنتخب النهائية التي ستخوض مباراتي منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وضمت القائمة 27 لاعباً وهم كلٌ من فهد طالب وأحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى، وحسين عمار وضياء فرانس بطرس وعلي عدنان ومهند جعاز ومصطفى ناظم وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقا، وأمجد عطوان وأمير العماري ومحمد علي عبود وبشار رسن ومحمد قاسم وأحمد فاضل وسجاد جاسم ومنتظر محمد جبر وأحمد فرحان وحسين جبار وشيركو كريم وجيلوان حمد وأبراهيم بايش وعلي الحمادي وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين.
وسيواجهُ منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الحادي عشر من الشهر الحالي على ملعب الغرافة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيخوضُ مباراةَ كوريا الجنوبية في الجولة السادسة التي ستقام أيضاً في الدوحة بتمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه.

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