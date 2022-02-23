قائمة أغلى 10 سيارات يمتلكها المشاهير!

المستقلة /- لطالما كانت السيارات وسيلة نقل ليس أكثر الا أن للمشاهير والأثرياء رأي آخر فيتنافسون فيما بينهم على اقتناء أغلى السيارات للتباهي فيها كمعيار للرفاهية وحياة البذخ التي يعيشونها سنتعرف معاً على أغلى 10 سيارات يمتلكها المشاهير في العالم.

​بيونسيه​ وسيارة “رولز رويس”

تعتبر المغنية بيونسيه وزوجها جاي زي، من أغنى أزواج هوليوود، ويمتلك الثنائي سيارة “رولز رويس” موديل عام 1959، ويبلغ ثمنها مليون دولار، وتحتوي على مقاعد جلدية ومحرك قوي سعة 6.2 لتر.

ديدي ب. وسيارة ” فانتوم دروبهيد كوبيه”

اشترى مغني الراب، شون كومز، والذي يعرف أيضاً بإسم ديدي ب، لابنه سيارة “مايباخ” بقيمة 400 ألف دولار، بينما يمتلك ديدى سيارة ” فانتوم دروبهيد كوبيه “، والتي يبلغ ثمنها 443,000 دولار.

بريان ويليامز وسيارة “وبوجاتي فيرون”

مغني الراب والهيب هوب بريان ويليامز، المعروف باسم بيردمان، تبلغ ثروته أكثر من 110 مليون دولار، اشترى سيارة ​بوغاتي فيرون​ بسعر 2,000,000$، وإضافة إلى أن هذه السيارة تعتبر الأسرع، هي أيضاً من أغلى السيارات في العالم، يكمن سبب ارتفاع سعر السيارة في اختيار اللون الأحمر، والقيام بإجراء بعض التعديلات والتحسينات عليها من الداخل. السيارة مزودة بمحرك w16 قوة شد رباعي، يضخ 1000 حصان و 992 قدم من عزم الدوران، وتسير بسرعة 267 ميل في الساعة.

​كريستيانو رونالدو​ وسيارة “بوغاتي شينتوديتشي”

يعتقد أن رونالدو هو واحد من 10 أشخاص محظوظين في العالم بما يكفي لشراء “بوغاتي شينتوديتشي” المذهلة، والتي تبلغ تكلفتها 8.5 مليون جنيه إسترليني (11,6 مليون دولار)، وأضافها إلى أسطوله العام الماضي.

وتتميز بقوتها الجبارة المستمدة من محركها الضخم الذي يتكون من 16 أسطوانة، فضلا عن أنه يمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 6.1 ثانية، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 380 كم/ساعة.

جاي لينو وسيارة “Mercedes SLR Mclaren”

اشترى رجل الأعمال الأميركي جاي لينو، سيارة “مرسيدس ​ماكلارين​ SLR”، بمبلغ وقدره 450 ألف دولار، وذكر أن هذه سيارته المفضلة بين سلسلة السيارات التي يمتلكها، إذ يقوم لينو بجمع السيارات ووضعها في مرآبه الخاص الضخم، الذي يحوي 170 سيارة فريدة، كما أنشأ موقعا خاصا لها على ​الإنترنت​.

أما سيارته الجديدة، فهي مجهزة بمحرك “V8 supercharged” سعة 5.4 ليتر، وهي واحدة من السيارات الأسرع في العالم، حيث تعتبر سيارة سياحية صممت بالتعاون بين شركة “​مرسيدس بنز​”، ومركز “McLaren Automotive”، وبنيت في شركة “ماكلارين” في ​بريطانيا

​ديفيد بيكهام​ وسيارة “رولز رويس”

اشترى ديفيد بيكهام أحد نجوم كرة القدم سيارة روس رايس فانتوم المكشوفة بمبلغ 407,000$، وكان قد قاد سابقاً سيارة أودي وبنتلي وشيفي كامرو، كان يلتزم باللون الأسود في جميع هذه السيارات.

​باريس هيلتون​ و​سيارة بنتلي​ جي تي

اشترت النجمة الأمريكية باريس هيلتون سيارة نوع (Bentley GT) المصممة للسائقين الأصغر سناً، بمبلغ 285,000$، كهدية لها في عيد ميلادها، وقامت بالتعديل على السيارة من قبل فريق(West Coast Customs) ، فأصبحت السيارة مكسوة باللون الوردي من الداخل والخارج، بما في ذلك الإطارات، المقاعد الداخلية، ولوحة القيادة مع إضافة الألماس عليها، ووضعت باريس في كل جزء من السيارة توقيعها، حيث كانت باريس راضية عن النتيجة التي خرجت بها السيارة.

كاني ويست وسيارة “Bugatti Veyron”

يمتلك كانى ويست، المغني وزوج نجمة تليفزيون الواقع، ​كيم كاردشيان​، سيارة ” لامبورجيني أفينتادور”، يبلغ ثمنها 750,000 دولار والتى تلقاها كهدية من زوجته عند أول لقاء بينهما.

​سيمون كويل​ وسيارة “Bugatti Veyron”

سيمون كويل مقدم برامج، منتج إنكليزي، عضو تحكيم في لجنة إكس فاكتور الأمريكي، وواحد من أغنى الرجال في الوسط الفني، يمتلك سيارة بوغاتي فيرون الرياضية سوداء اللون، يبلغ سعرها 1,700,000$،تسير السيارة حوالي 276 ميل في الساعة، وتعتبر واحدة من أسرع السيارات في العالم، السيارة بقوة شد رباعي، مع ناقل ب 7 حركات سرعة، يضخ محركها 1000 حصان.

جاي زد وسيارة “Maybach Exelero”

اشترى مغني الراب الأميركي جاي زد على سيارة “مايباخ اكسليرو” التي تبلغ قيمتها 8 مليون دولار، وكان قد صور فيديو أغنيته “lost one” بهذه السيارة، التي تصل سرعتها إلى 218 ميل في الساعة مع محرك “v12”.وهذا أمر غير مفاجئ، لأنه يمتلك ثروة كبيرة باعتباره المالك الرسمي لنادي كرة السلة في بروكلين، ويُعتبر بذلك أغنى الأشخاص في العالم.