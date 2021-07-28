قائد منتخب مصر على موعد مع التاريخ أمام البرازيل

المستقلة/- أصبح أحمد حجازي، مدافع وقائد منتخب مصر، على موعد مع إنجاز تاريخي، بعد التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وفاز منتخب مصر على حساب أستراليا بنتيجة 2-0، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة.

وتأهل الفراعنة لخوض مواجهة قوية ضد البرازيل في ربع نهائي الأولمبياد، السبت المقبل.

ومن المقرر أن يعادل حجازي، حال مشاركته في مواجهة البرازيل، الرقم التاريخي الخاص بالثنائي علي الحسني ومحمد بدوي، وهما الأكثر مشاركة مع الفراعنة عبر الأولمبياد برصيد 8 مباريات.

وشارك حجازي في مباريات الفراعنة الثلاث بدور المجموعات أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في النسخة الحالية.

كما خاض 4 مباريات في أولمبياد لندن 2012 أمام البرازيل وبيلا روسيا ونيوزيلاند في دور المجموعات، ثم مواجهة اليابان في دور الثمانية.

ويحتاج حجازي لخوض مباراة واحدة لمعادلة رقم الثنائي الحسني وبدوي، كأكثر لاعبي كرة القدم المصريين مشاركة عبر الأولمبياد، وهو ما يتحقق بمشاركة حجازي أمام السامبا.

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