قائد عمليات ميسان يشرف على تفتيش نزلاء سجن العمارة المركزي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اشرف قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي عند زيارته سجن العمارة المركزي على تفتيش النزلاء في السجن من عناصر القوات المشتركة.

وقال بيان مكتب قائد العمليات أن الزبيدي زار سجن العمارة المركزي في ساعات متاخرة وكان برفقته مدير الأمن الوطني وأمر اللواء الاول في فرقة القوات الخاصة ،مشيرا الى ان الزيارة كانت جولة تفتيشية للسجن.

و أشار الى ان الزبيدي ناقش مع مدير الشؤون الداخلية لدائرة الإصلاح العراقية ضياء حسين، اوضاع السجن مطلعا على تأمين الحماية للسجن والمداخل الرئيسية له،كما استمع إلى إيجاز مفصل عن أهم الواجبات التي تقوم بها القوات الأمنية لحماية السجن.