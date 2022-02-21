قائد عمليات ميسان يتفقد منفذ الشيب والاستخبارت تقبض على 7 مطلوبين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تفقد قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، الاثنين، منفذ الشيب الحدودي  مع ايران  للاطلاع على الوضع الامني هناك.

وقال بيان عن قيادة العمليات، أن الزبيدي عقد اجتماعا  أمنياً مع مدير المنفذ لتعزيز الواقع الأمني في المنفذ المذكور، كما التقى بعدد من الضباط واستمع منهم إلى أهم الإجراءات الأمنية المتخذة وفي سياق متصل كشفت .

من جانب آخر تمكنت استخبارات وأمن ميسان وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة من القبض على 7  مطلوبين للقضاء وفق قضايا إرهابية وجنائية مختلفة، في مناطق متفرقة من محافظة ميسان.

واكد مصدر أمني إحالة المعتقلين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.

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