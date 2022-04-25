قائد عمليات بغداد يوجه بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة

المستقلة /-وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاثنين، بحجز المنتسبين من الجيش والشرطة المشتركين بالمشاجرة التي وقعت قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة، وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادثة.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب قيادة عمليات بغداد، تلقت المستقلة، فأنه “عقب انتشار فيديو على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شجارا واشتباكا بالأيادي بين مجموعة من المنتسبين من الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى اليرموك ببغداد، وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم بحجز جميع المنتسبين المشاركين في الحادث وتشكيل مجلس تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادث”، مشدداً على “ضرورة محاسبة المقصرين وفق القوانين النافذة في وزارتي الدفاع والداخلية وذلك لتفادي وقوع حالات مماثلة لها”.

وأضاف بيان عمليات بغداد أن “وجود منتسب مخالف لا يمثل سلوك منتسبي قواتنا الأمنية البطلة الملتزمة بالأوامر والتوجيهات الصادرة من مراجعهم العسكرية العليا”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددا من منتسبي الشرطة والجيش وهم يتشاجرون بالأيدي قرب مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد، فيما لم يكشف لحد الآن عن أسباب وقوع الحادث.

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