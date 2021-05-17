قائد عمليات البصرة يؤكد على منع تدفق المواد المخدرة الى العراق

المستقلة /- اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي :” ان من اولويات ادارتنا للملف الامني منع تدفق المواد المخدرة الى داخل الاراضي العراقية وحصر السلاح بيد الدولة “.

وقال الماجدي في بيان صحفي : ” اننا نحرص على وجود قواتنا الامنية في المناطق التي تشكل ارباكا في الوضع الامني وخطرا على ارواح المواطنين “.

واضاف ” نعمل على الحد من النزاعات العشائرية في المحافظة ولا نريد ان تكون الشغل الشاغل للقوات الامنية ، كما نعمل بشكل جدي على تطوير العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية “.