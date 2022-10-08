قائد شرطة ميسان يوجه بحجز الدراجات التي لاتحمل مستمسكات رسمية

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اوعز قائد شرطة ميسان اللواء ناصر الاسدي، اليوم السبت، بحجز الدراجات النارية التي لاتحمل مستمسكات رسمية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (المستقلة) ان الايعاز جاء استجابة للمناشدات المستمرة التي ترد من المواطنين في عموم المحافظة ضد أصحاب الدراجات.

وأشار إلى أن القائد اوعز الى قسم شرطة النجدة والمفارز العاملة ضمن الحدود الادارية لمحافظة ميسان بحجز الدراجات النارية التي لاتحمل لوحات تسجيل، والدراجات التي تسبب ازعاجا للمواطنين والعوائل الميسانية .والتي يقوم اصحابها بحركات بهلوانية بما يعرف ( التفحيط).

ونقل البيان عن القائد تأكيده باتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحقهم ، موجها أصحاب الدراجات النارية بضرورة الالتزام بقواعد وقوانين المرور والسياقة بهدوء وتأني وعدم ازعاج الآخرين لتجنب المسائلة القانونية والحوادث المرورية.