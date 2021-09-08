قائد شرطة ميسان يطلع على آلية دخول الزائرين من منفذ الشيب

قائد شرطة ميسان يطلع على آلية دخول الزائرين من منفذ الشيب

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اطلع قائد شرطة ميسان اللواء حسين السراي عند زيارته التفقدية لمنفذ الشيب الحدودي مع ايران على آلية دخول الزائريين الايرانيين من المنفذ.

وقال بيان القيادة ان اللواء السراي تفقد الجهة الشرقية للمحافظة ضمن اطار المتابعة في وضع الخطة الأمنية لزيارة الأربعين والعتبات المقدسة .

واشار الى ان السراي اطلع شخصيا على المداخل الرئيسة كمنفذ الشيب الحدودي الفاصل بين بلدنا والجمهورية الإسلامية ايران وحالات الطرق التي يسلكها الزائرين الأجانب مروراً في المحافظة حتى انتهاء حدودها الإدارية, ودعا الى تأمينها بالكامل بالحمايات والقوات الأمنية وكذلك رسم خطة استراتيجية تحسباَ لحصول حالات طارئة تسهل من خلالها تأدية مراسيم الزيارة للسائرين على الاقدام

وأكد البيان ضرورة توفير كافة الخدمات سواء كانت امنية او خدمية او طبية للزائرين، منوها ان ذلك ياتي في اطار العمل المشترك بين الدوائر الحكومية كلاً حسب المسؤولية والاختصاص .

ولفت الى ان السراي زار مركز شرطة منفذ الشيب الحدودي ومركز شرطة المشرح والسرية الثانية التابعة لفوج طوارئ ميسان الرابع ملتقياً بالضباط والمراتب وتوجيههم على تقديم أفضل الخدمات الأمنية للزائرين والتعامل الحضاري الذي من خلاله يعكس ثقافة البلد بصورة جيدة والاهتمام بالزي العسكري وتلبية جميع متطلباتهم وفق الطرق القانونية.

وشدد في الوقت نفسه على التفتيش الدقيق والتأكد من الأوراق الثبوتية وكذلك الامتعة والحقائب التي يصطحبا الزائرين.