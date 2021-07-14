قائد شرطة ميسان الجديد يستلم مهام عملهِ

المستقلة/-علي قاسم الكعبي /..تسلم قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء ( حسن هاشم راضي السراي) مهام عمله الجديد رسمياً خلفاً لقائد الشرطة العميد “عبد الخضر جاسم محمد” .

وقال اللواء السراي بأنه تسلم رسميا مهام عملة قائداً لشرطة المحافظة ،مؤكدا بانه سيكون عند حسن ظن الجميع ، سائلا الله بان يقدرة على حفظ الأمن والنظام لحماية ميسان ومواطنيها

السراي وعد أبناء المحافظة “ببذل أقصى الجهود لجعل ميسان ترتقي امنياً بتظافر جهود جميع الضباط والمنتسبين وسنعمل على ملاحقة المجرمين والعابثين بأمن المحافظة “