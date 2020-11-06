قائد شرطة كربلاء يوزع منح مالية على عدد من عوائل الشهداء والجرحى

المستقلة / علي النصر الله / .. وزع قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني ، مساء الجمعة ، منح مالية على 50 عائلة للشهداء والجرحى من القوات الامنية .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” اللواء احمد زويني  وبحضور قسم الشهداء التابع إلى  قيادة الشرطة  وزع منح مالية على  23 عائلة من عوائل شهداء القوات الامنية ، و 27 جريحا “.

وأوضح  إن ” رعاية هذه الشريحة والتواصل معها يأتي في اطار توجيهات  وزير الداخلية عثمان الغانمي  تقديرا  و” وفاء ” لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أرواح المواطنين “.

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