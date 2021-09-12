قائد شرطة كربلاء يعلن بدء الاستعدادات مبكرا لحماية المراكز الانتخابية

المستقلة / علي النصر الله / اعلنت قيادتي عمليات وشرطة كربلاء ، عن بدء الاستعدادات مبكرا لحماية المراكز الانتخابية في عموم المحافظة .

وقال قائد الشرطة اللواء احمد زويني في تصريح لــــــ ( المستقلة) اليوم الأحد ، إن “الاستعدادات بدأت مبكرا لحماية المراكز الانتخابية ، وتم توزيع المهام على كافة آمري وضباط القواطع  المكلفة بتطبيق الخطة المعدة من قبل القيادات الامنية”.

وأضاف إن “الاستعدادات المبكرة جاءت بعد عقد قيادتي العمليات وشرطة كربلاء  مؤتمر أمني موسع مع كافة مدراء الأجهزة الأمنية وبحضور مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات لمناقشة الخطة المعدة لتأمين المراكز الانتخابية”.

وأشار زويني الى إن “الايام القادمة سوف تكون هناك عمليات إستباقية ، وممارسات أمنية مشددة   بهدف توفير الحماية التامة لهذه المراكز ،  ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المدينة واستقرارها “.

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