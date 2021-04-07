قائد شرطة ذي قار الجديد يباشر مهام عمله

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/.. باشر قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد اللواء مؤيد فرحان التميمي ، اليوم الاربعاء ، مهام عمله خلفا للواء عودة سالم الجابري الذي قدم في وقت سابق طلبا باعفائه من المنصب .

وقال مصدر ان ” اللواء مؤيد فرحان التميمي باشر مهام عمله قائدا لشرطة ذي قار”.

وكان مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن قد اعلن ، امس الثلاثاء ، عبر صفحته على الفيس بوك , عن تكليف اللواء مؤيد فرحان التميمي قائدا لشرطة ذي قار .

جاء هذا في الوقت الذي اعلن عن صدور امر ديواني بتكليف الطبيب احمد غني الخفاجي محافظا لذي قار .