قائد الشرطة الاتحادية في ذي قار لتقييم الوضع الامني

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

 

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط الى محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” البطاط عقد فور وصوله اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية للاطلاع وتقييم الوضع الامني في المحافظة “.

ولفت الى ان ” قطعات من الشرطة الاتحادية تنتشر منذ شهر في الناصرية لبسط الامن والاستقرار في المدينة “.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما شهد الاحد الماضي مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأعلن متظاهرون ، الاثنين، أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف، حسبما أورد مراسل “سكاي نيوز عربية”. فيما اشترطت  ما يسمى “التنسيقيات التظاهرية في محافظة ذي قار” في بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجي في المحافظة.وتوعدت هذه التنسيقيات بتصعيد أكبر في حال استمرت الحملات ضد المتظاهرين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرأسمالية تعانق الاشتراكية في دول الرفاه

اخر الاخبار

تفكيك أكبر موقع تسوق إلكتروني عالمي في “الإنترنت المظلم”

اخر الاخبار

الكويت يتوج بكأس ولي العهد

اخبار العراق

قائد الشرطة الاتحادية في ذي قار لتقييم الوضع الامني

اخر الاخبار

ابو رغيف يكشف عن مباحثات لعودة مهرجان بابل الدولي بنسخة رصينة

اخبار العراق

نائب يكشف عن عقد فساد جديد في وزارة التجارة بقيمة مليار و 800 مليون دينار

اخر الاخبار

صور.. انهيار الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده

اخر الاخبار

صور.. انهيار الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده

اخبار العراق

تسجيل ولادة  أكثر من 25 الف طفل العام الماضي في كربلاء

اخبار العراق

الخالدي:  موازنة ٢٠٢١ تشكل قفزة كبيرة جدا مقارنة بالانفاق الفعلي للسنوات الماضية

اخبار العراق

نفط ميسان تحتفي بأفتتاح عدد من مشاريع المنافع الاجتماعية في المشرح

رياضية

الأهلي يحسم مصير عمر السومة

اخبار العراق

الآثار تبحث آليات صيانة معبد ننماخ وبوابة عشتار مع منظمة عالمية

اخبار العراق

القضاء يقبل دعاوى الاوساط التجارية بشان تخفيض العملة

اخبار العراق

كلية المصطفى الجامعة تعتمد المعايير الدولية للنهوض بالاداء

اخر الاخبار

تونس تعلن فرض الإغلاق العام لمواجهة تفشي كورونا

اخر الاخبار

يسرا توجه رسالة لجمهورها بعد تعافيها من فيروس كورونا