قائد الشرطة الاتحادية في ذي قار لتقييم الوضع الامني

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..كشف مصدر مطلع ، اليوم الثلاثاء ، عن وصول قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط الى محافظة ذي قار .

وقال المصدر ان ” البطاط عقد فور وصوله اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية للاطلاع وتقييم الوضع الامني في المحافظة “.

ولفت الى ان ” قطعات من الشرطة الاتحادية تنتشر منذ شهر في الناصرية لبسط الامن والاستقرار في المدينة “.

وشهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين، فيما شهد الاحد الماضي مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين، حسبما أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأعلن متظاهرون ، الاثنين، أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف، حسبما أورد مراسل “سكاي نيوز عربية”. فيما اشترطت ما يسمى “التنسيقيات التظاهرية في محافظة ذي قار” في بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجي في المحافظة.وتوعدت هذه التنسيقيات بتصعيد أكبر في حال استمرت الحملات ضد المتظاهرين.