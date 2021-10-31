في يوم واحد.. دخول ٤٦ حالة تسمم غذائي في ميسان الى المستشفى

في يوم واحد.. دخول ٤٦ حالة تسمم غذائي في ميسان الى المستشفى

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..استقبلت طوارى مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان منذ الساعة الثانية بعد الظهر 46 حالة تسمم غذائي.

ونقلت عجلات الاسعاف المصابين الى المستشفى وتم اجراء الفحص الاولى للمصابين الذين يعانون من اسهال وتقيؤ ومغص معوي.

و وجه مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق قسم العمليات الطبية وقسم الصحة العامة بتشكيل فريق من الرقابة الصحية والتوجه الى طوارى المستشفى لمعاينة الحالات والتحري عن مصادر التسمم او التلوث واخذ نماذج وبالتنسيق مع الامن الوطن.

يذكر ان الحالات متفرقة واغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي الإجراءات اللازمة.