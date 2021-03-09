في يوم المرأة العالمي مبادرات متحققة ام وعود بلا امل ؟

المستقلة /-سرى جياد/ عد رئيس الجمهورية يوم المراة العالمي بأنه “عيد المجتمع”خلال احتفالية جرت بهذه المناسبة صودق خلالها على قانون الناجيات الايزيديات.

ريزان الشيخ دلير عضو مجلس النواب عن لجنة المرأةتحدثت “للمستقلة ” حول الحاجة الى تشريع قوانين تحمي المرأة والاسرة العراقية وبحاجة الى هياة عليا لها لتتمكن من ان تشعر بوجودها واهميتها واعطاءها حق المساواة وايقاف النزاعات .

وعبرت عن أملها ان تتحقق المبادرات الثلاث التي أطلقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و والتي كان اهمها المصادقة على قانون الناجيات،وهي تخشى ان لا يتحقق شئ على ارض الواقع كما تم هومعتاد .

من جانبها اعربت النائبة عن المكون الايزيدي خالدة خليل رشو عن سرورها حول قانون الايزيديات والذي تم تشريعه في مجلس النواب،ذاكرة حضور عدد من الناجيات وتم التوقيع على المصادقة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وهو أمر يدعو للتفاؤل في أداء الحكومة .

اما الناشطة النسوية فيروز حاتم تقول للمستقلة نحن لا نحتاج الى مسميات بل نحتاج الى تنفيذ لهذه المبادرات والتي هي تطلق داءما لكن بلاتنفيذ ،وندور بنفس الدائرة.

واكدت ان الحقوق تؤخذ ولاتعطى ويجب على المرأة ان تنتزع حقوقها بيدها، لانها تعمل وتجد امام كثير من التحديات من اجل نيل جزء يسير من استحقاقها.

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“اهمها المصادقة على قانون الناجيات ” مبادرات يوم المراة العالمي

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