في ميلاد فضل شاكر.. تفاصيل أزمة الإرهاب التي تلاحقه

المستقلة /- يحتفل المطرب فضل شاكر، اليوم الخميس 1 من ابريل، بعيد ميلاده الـ52 واسمه هو “فضل عبد الرحمن” والشهير بـ”فضل شاكر”

فهو من مواليد 1 أبريل 1969، في مدينة صيدا اللبنانية، ولكنه تربى في مخيمات عين الحلوة الفلسطينية، وبدأ مسيرته الفنية وعمره 15 عاما.

قدم عبر مشواره الفني ما يقرب من 12 ألبوما غنائيا، تدور كلها في فلك الرومانسية والمشاعر؛ لذا منحه الجمهور والنقاد لقب “ملك الإحساس”.

ومن أبرز هذه الألبومات “بياع القلوب، والله زمان، حبك خيال، ليالي بيروت، الحب القديم، سهرني الشوق”.

في نهاية 2011، طرأت على فضل شاكر تغيرات كثيرة، منها اعتذاره عن حفلات بعد التعاقد عليها، وإطلاقه تصريحات ضد شرعية الغناء.

وأصابت الصدمة عشاق مطرب الإحساس، عندما شاهدوه في فيديوهات، وسط جماعة متشددة، وانتشرت أخبار حول تورطه في عمليات إرهابية، وتقديمه الدعم المادي لجماعة الشيخ أحمد الأسير المسلحة.

وصدرت أحكام بحبس فضل شاكر، وعلى إثر ذلك هجر لبنان، وعاش مرحلة من التخبط والارتباك.

عاد فضل شاكر للساحة مرة ثانية عام 2018، وأوضح أنه سيفتح صفحة جديدة من حياته، وأنه لن يتعاطى مع الشأن السياسي، ولن يغني في لبنان، بل هو يطمح للعيش بعيدًا

وأضاف أنه من الصعب أن يتقبله الناس في بلده، بعدما تشوهت صورته وتعرض للأذية.

وظن فضل شاكر أن كلماته ستؤثر على الجمهور، ويسترد مجد الماضي، وأصدر منذ العودة ما يقرب من 9 أغنيات منها “ابقى قبلني، بتوحشيني، غيب”، ولكن لم تحقق تلك الأغنيات النجاح الذي يتناسب مع موهبته

ويذكر ان اخر اعمال فضل شاكر اغنية ” لسه الحالة ماتسُرش”، والتى طرحها من شهر عبر قناته باليوتوب

والاغنية من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن الحان محمود انور ومن توزيع الموسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام اياد النقيب.