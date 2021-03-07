في ميسان.. القبض على متهم سرق ٣٣ مليون دينار من جاره

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية شرطة ميسان، الاحد، عن القاء القبض على متهم سرق مبالغ مالية وسط العمارة

وقالت المديرية في بيان  ، إن مفارز شعبة مكافحة اجرام حطين تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار عراقي .

وأشارت الى أن قسم مكافحة الإجرام -شعبة مكافحة إجرام حطين في ميسان بعد الاستعلام بوجود حادث سرقة لدار في منطقة ابو رمانة، تم التوجه لمحل الحادث وتبين سرقة مبلغ مالي من داخل الدار.

واضافت تم تشكيل فريق عمل على الفور بإشراف مدير مكافحة إجرام ميسان ، وثلة من الضباط والمنتسبين للقبض على السارق

واكد البيان القبض على المتهم، الذي اعترف صراحةً بقيامه بسرقة المبلغ من داخل الدار وهو مجاور دار المتهم،  مبيناً ، بأنه تم إجراء كشف الدلالة بدلالته على محل الحادث ، كما صدقت أقواله بالاعتراف وأحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل.

 

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