المستقلة /- إنتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يوثق قيام رجل سعودي بتوزيع مبالغ مالية على العاملين في الحرم المكي.

والتقط احد المتواجدين في الحرم المكي المقطع المصور للرجل وهو يمر على عدد من العاملين القائمين على خدمة قاصدي المسجد الحرام ويوزع عليهم مالاً.

الجدير بالذكر أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، كانت رفعت الأحد استعدادتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابيه، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

في مشهد مؤثر .. سعودي يوزع المال في الحرم المكي #السوسنة #السعودية pic.twitter.com/F5Rm1LlAk4 — Assawsana News (@assawsanaNews) October 19, 2021

وعملت الوكالة على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحرص على تنفيذها.

في حين قامت بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك في المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها.