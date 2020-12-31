في ليلة رأس السنة.. عادات غذائية تهدد صحتك

المستقلة /- يحتفل العالم خلال ساعات بـ ليلة رأس السنة وبداية عام 2021، ويحرص البعض في هذه الليلة على تناول الأطعمة غير الصحية والتي تهدد صحتهم، فهي من أبرز مظاهر الاحتفال.

وكشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عن أسوأ العادات الغذائية التي يجب الابتعاد عنها في ليلة رأس السنة، كان أهمها، ما يلي:

– الإفراط في تناول الحلويات والشوكلاتة هي أسوأ العادات الغذائية ويؤدي إلى زيادة الوزن واحتمالية الإصابة بمرض السكري ومشاكل بالجهاز الهضمي.

– شرب المشروبات الغازية والقهوة بكمية ما يسبب امتلاء المعدة بالسوائل ويصيبك بارتجاع الطعام

– تناول الأطعمة المقلية بكثرة والوجبات السريعة الدسمة من المطاعم يزيد نسبة الكوليسترول في الدم ويزيد الوزن

– تناول الطعام بوقت متأخر يؤدي لصعوبة في النوم لأنه لم يتم هضمه ويزيد الوزن

– عدم شرب كمية كافية من المياه يؤدي لصداع شديد والتعرض للجفاف أو شرب مياه أثناء الأكل تؤدي لظهور البطن (الكرش)