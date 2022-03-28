في كربلاء.. خمسة آلاف عامل أجنبي غير مسجل في الضمان الاجتماعي

في كربلاء.. خمسة آلاف عامل أجنبي غير مسجل في الضمان الاجتماعي

المستقلة / علي النصر الله / ..اعلن نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم الاثنين ، عن وجود خمسة آلاف عامل أجنبي غير مسجل في الضمان الاجتماعي يعمل في مصفى كربلاء النفطي .

وقال الميالي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) إن ” الارقام في مصفى كربلاء تشير الى وجود 4 الاف عامل مسجل ، و5 آلاف عامل مخالف للعمالة الاجتماعية “.

وأكد إنه ” من المفترض أن يتم تسجيل كل هؤلاء العمال بالعمل والضمان الاجتماعي وتأخذ منهم اموال والتي هي حق للحكومة العراقية “.

وحمل الميالي وزارتي الداخلية والنفط ، الأمر عند اعطاء الفيزا للعامل الأجنبي يدخل كسائح ، وبعد ان تنتهي مدة الاقامة السياحة يبقى في البلد ويدخل الى المصفى ، رغم اعتراض الحكومة المحلية مرارا على هذا الأمر “.

وأوضح إن “هناك فرقة جوالة من الأمن الوطني والاقامة والاستخبارات تقوم بجولات لمتابعة ملف العمال الأجانب المخالفين وتسفير ما لا يقل عن 100 الى 150 عاملا شهريا “.