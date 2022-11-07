في قرار صادم.. ملاك ليفربول يعرضونه للبيع

ملاك ليفربول

المستقلة/- قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب “FSG” الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنكليزي طرح “الريدز” للبيع في تغيير مفاجئ وغير متوقع على موقفهم تجاه النادي.

مجموعة فينواي برئاسة جون هنري، والتي تملك ليفربول منذ عام 2010، قررت دعوة المهتمين بشراء النادي إلى تقديم عروضهم، وتم إعداد عرض مبيعات كامل للراغبين في ذلك.

وجاء في بيان قدمته المجموعة الأمريكية إلى صحيفة “ذا أثلتيك” الإنكليزية: “بموجب الشروط والأحكام الصحيحة، المجموعة منفتحة على فكرة بيع النادي”.

وأضاف: “تلقت المجموعة بشكل متكرر طلبات من وسطاء يعبرون عن اهتمام أطراف ثالثة في أن يصبحوا مساهمين في ليفربول”.

وأكمل: “لقد قالت FSG من قبل إنه بموجب الشروط والأحكام الصحيحة سننظر في دمج مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول”.

قرار مجموعة فينواي المفاجئ سيثير عاصفة بالتأكيد في كرة القدم الإنكليزية، حيث ربما نتعرف خلال الأيام القليلة المقبلة على المهتمين بشراء النادي، وما إذا كانت المجموعة الأمريكية ستخرج بالكامل من النادي، أم ستقبل ببيع حصص من أسهم “الريدز” إلى مساهمين جدد.

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