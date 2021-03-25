في ظل مقاطعة غير رسمية.. الواردات السعودية من تركيا تواصل الانخفاض
المستقلة /- كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في كانون الثاني/يناير.
وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في كانون الثاني/يناير، انخفاضا من 50.6 مليون ريال في كانون الأول/ديسمبر، ومن 622 مليون ريال في كانون الثاني/يناير 2020 وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي لحظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين المنافسين الإقليميين.
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