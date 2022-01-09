في ظل الانقسامات الحاصلة.. اطراف سياسية ترجح تأخير تشكيل الحكومة المقبلة

المستقلة/- رجحت اطراف سياسية بتأخر تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل الانقسامات السياسية الحاصلة، لافتة الى ان الوضع السياسي سيكون مربكاً وسط التشضي الحاصل داخل الوسط السياسي.

وقال عضو تحالف الفتح محمود الحياني في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “دخول البرلمان مع عدم التفاهم بين الإطار والكتلة الصدرية سيجعل من الطرف الشيعي ضعيفا وكلمته غير مسموعة بين الأوساط السياسية وسيكون التأثير سلبيا على المشهد السياسي كون الحكومة شيعية”.

من جانب اخر، بين النائب السابق عدي حاتم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “محافظات الوسط والجنوب ستضرر كثيرا نتيجة عدم التحالف بين قطبي البيت الشيعي والدخول الى البرلمان بأكبر عدد من النواب، حيث ان ذلك سيؤدي الى ضعف الأداء السياسي وتشكيل حكومة ضعيفة”.

من جهة أخرى، رأى عضو تحالف الفتح عضنفر البطيخ خلال حديث تابعته المستقلة، ان “العملية السياسية تعاني الفوضى في الوقت الراهن ومن المرجح أن تشهد الحكومة القادمة تأجيل او تأخير في تشكيلها أكثر من المتوقع”.

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