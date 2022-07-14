في طريقه الى تشلسي ..ستيرلينغ يودع جمهور السيتي برسالة مؤثرة

المستقلة/- أكد رحيم ستيرلينغ مهاجم إنجلترا رحيله عن فريقه مانشستر سيتي في رسالة مفعمة بالعواطف إلى جماهير النادي وسط توقعات بانتقاله إلى المنافس المحلي تشيلسي.

وخاض ستيرلينغ 225 بالدوري الإنكليزي الممتاز مع سيتي، وأحرز 91 هدفا بالمسابقة بعد انضمامه من ليفربول في 2015، بحسب رويترز.

وقال في بيان عبر تويتر “إلى الطاقم التدريبي الذي لعب دورا هائلا في تطوري عبر السنين، إلى زملائي الذين أصبحوا أكثر من مجرد أشخاص أشاركهم اللعب، إلى الطاقم الإداري والجماهير التي دعمت الفريق بلا كلل.. إلى كل المرتبطين بمانشستر سيتي، احترامي لكم يفوق أي شيء”.

وفاز ستيرلينغ، البالغ من العمر 27 عاما، بلقب الدوري 4 مرات مع سيتي بجانب كأس الاتحاد الإنكليزي مرة وكأس رابطة الأندية الإنكليزية 4 مرات وخاض نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 لكنه خسر من تشلسي.

وأضاف “يا لها من رحلة، أنا ممتن لكل لحظات الصعود والهبوط، أوقات الانكسار اختبرت قوتي وساعدتني في النهوض أمامكم وتقديم أفضل نسخة مني.. وصلت إلى مانشستر حين كنت أبلغ 20 عاما، واليوم أغادر رجلا، شكرا على الدعم الأبدي، تشرفت بارتداء قميص مانشستر سيتي”.

ولم يشر سترلينغ، الذي يترك مانشستر سيتي قبل عام واحد بعقده، إلى تشلسي في بيانه، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه توصل لاتفاق مع النادي اللندني.

ويأتي رحيل ستيرلينغ عن مان سيتي بعد أيام قليلة على رحيل زميله البرازيلي من الفريق، غابرييل جيسوس، الذي انتقل إلى فريق أرسنال اللندني.

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